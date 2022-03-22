«Для Москвы вы расходный материал». Резников призвал жителей оккупированных территорий Донбасса уклоняться от насильственной мобилизации 22 марта, 12:23 Цей матеріал також доступний українською По данным украинской разведки, Россия бросает мобилизованных в ОРДЛО как пушечное мясо (Фото:Генштаб ВСУ)

Министр обороны Алексей Резников призвал жителей оккупированных территорий Донбасса всеми возможными способами уклоняться от мобилизации для участие в войне России против Украины.

«В последние дни украинская армия все чаще берет в плен людей, которых российские оккупанты насильственно мобилизовали и бросили в бой как пушечное мясо. Мы знаем и вы знаете, что масштабы насильственной мобилизации увеличиваются. Мобилизованные из „ДНР“ и „ЛНР“ не входят в статистику потерь российской армии, потому что для Москвы вы только расходный материал. Для них вас нет», — написал он в своем Facebook.

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Резников добавил, что в скором времени количество убитых жителей ОРДЛО будет идти на тысячу.

«Кремль развязал полномасштабную войну, прикрываясь словами, что вас нужно защитить. Вы лучше меня знаете, чем на самом деле обернулась эта „защита“. Не только для Украины вообще — но и для вас. Для ваших близких и соседей. Вы лучше меня знаете, что за три недели эскалации в ваших городах уже сотни убитых. Обычных людей. Которых забрали с заводов и шахт, вручили автомат и бросили под пули», — добавил украинский министр.

Резников добавил, что если жители оккупированных территории не совершали преступлений, то им ничего не угрожает.

«С каким-либо разногласиями разберемся впоследствии. Вся наша страна — это разные украинцы, мы можем себе позволить быть разными, потому что мы свободный народ. Но мы едины. Старайтесь любым способом уклониться от насильственной мобилизации. Это сохранит вам жизнь. Если вас все равно забрали в российские войска, старайтесь как можно быстрее перейти на сторону украинской армии. Все, кто уже сдал оружие — в безопасности. Мы разберемся со всеми формальностями. Главное — избежать непоправимого и сохранить жизнь», — резюмировал Резников.

Он также уточнил, что те, кто совершил преступления, после отбывания наказания будут иметь возможность вернуться к нормальной жизни.

«Нам нужны рабочие руки для восстановления Донбасса после очищения его от оккупантов. А вы сами нужны своим семьям, своим близким. Это ваш шанс», — заявил он.

Несколько дней назад украинская разведка сообщила, что российские оккупанты используют мобилизованных на подконтрольных им оккупированных территориях Донбасса как пушечное мясо. Им поручают выявление огневых позиций Вооруженных Сил Украины.

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