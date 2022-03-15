В Рубежном оккупанты разрушили интернат, больницу и три школы, погибли четыре человека — глава Луганской ОВА 15 марта, 10:33 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли интернат для незрячих людей (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Рубежном Луганской области российские оккупанты разрушили интернат для незрячих людей Хрусталик, городскую больницу и три школы.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.

В результате обстрелов погибли четыре человека.

Гайдай добавил, что обстрелы мирного населения в Луганской области не прекращаются.

«Разрушение инфраструктуры и жилого сектора катастрофические. Горящие дома в Попасной, Рубежном, Северодонецке, на улицах неразорванные снаряды — это сегодняшние реалии наших городов», — резюмировал он.

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В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

15 марта — 20-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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