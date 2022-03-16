Ракетный удар по Виннице: оккупанты попали в телевышку, эфирное вещание временно остановлено 16 марта, 11:44 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты ударили по телевышке в Виннице (Фото:townpass.com.ua)

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Виннице.

Как сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов, в результате обстрела был поврежден объект.

«Сегодня ночь была неспокойной. В результате ракетного обстрела поврежден объект. На данный момент жертв нет», — добавил он.

Позже в Госспецсвязи сообщили, что под обстрел попала телевышка концерна РРТ.

«Эфирное вещание в городе временно не работает», — добавили в ведомстве.

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Утром 16 марта российские оккупанты также обстреляли Запорожье и объекты под Никополем Днепропетровской области.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

16 марта — 21-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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