Россия совершила авиаудар по Бердичеву: два человека травмированы, есть разрушения 16 марта, 15:27 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреляли Бердичев Житомирской области (Фото:МВД/Telegram)

Утром в среду, 16 марта, Россия совершила авиаудар по Бердичеву Житомирской области.

Как сообщили в МВД, в полицию поступила информация о двух травмированных людях и повреждениях зданий.

Полиция фиксирует все обстоятельства и последствия ракетного удара.

Утром 16 марта российские оккупанты также обстреляли Запорожье, Винницу и объекты под Никополем Днепропетровской области.

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В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

16 марта — 21-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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