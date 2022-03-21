Россия нанесла два ракетных удара по полигону в Ровенской области, есть раненые 21 марта, 08:42 Цей матеріал також доступний українською О последствиях удара по полигону пока не сообщается (иллюстративное фото) (Фото:Минобороны Украины)

Российские оккупанты нанесли два ракетных удара по полигону в Ровенской области.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Виталий Коваль.

«По одному из общевоенных полигонов было нанесено два ракетных удара. На месте работает специальная комиссия», — отметил он.

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Коваль добавил, что детали сообщат позже.

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Позже мэр Ровно Александр Третяк добавил, что в результате атаки есть раненые. Их точное количество не уточняется.

«По предварительным данным, есть несколько раненых. Более подробно сообщим впоследствии», — отметил он.

В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

21 марта — 26-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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