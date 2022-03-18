Оккупанты обстреляли пригород Запорожья из систем залпового огня Смерч: снаряды попали по военному полигону и заводу, начался пожар 18 марта, 10:17 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты атаковали Запорожскую область из РСЗО Смерч (иллюстративное фото) (Фото:ГСЧС)

Утром в пятницу, 18 марта, российские оккупанты нанесли удар по пригороду Запорожья из реактивных систем залпового огня Смерч.

Как сообщил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев, снаряды попали по военному полигону и прилегающим к нему заводу и карьеру.

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В результате возник пожар на территории завода.

Масштабы разрушений и потери устанавливаются. В настоящее время пожар локализован спасателями.

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О жертвах в результате удара не сообщается.

Утром 18 марта оккупанты нанесли ракетные удары по Львову и Киеву.

В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

18 марта — 23-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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