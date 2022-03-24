Война России против Украины. Потери оккупантов приближаются к 16 тысячам, уничтожено почти 4000 единиц техники — Генштаб ВСУ
Украинская армия уничтожает технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 15 800 своих солдат.
Такие данные обнародовали в Генштабе ВСУ.
Также оккупанты лишились более 3500 единиц техники, среди них:
- танков — 530 ед.,
- боевых бронированных машин — 1597 ед.,
- артиллерийских систем — 280 ед.,
- РСЗО — 82 ед.,
- средства ПВО — 47 ед.,
- самолетов — 108 ед.,
- вертолетов — 124 ед.,
- автомобильной техники — 1033 ед.,
- корабли/катера — 4 ед.,
- цистерн с ГСМ — 72,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 50 ед.,
- спецтехника — 16 ед.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.
24 марта — 29-й день войны с Россией. Российские оккупанты наступали с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.
Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.
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