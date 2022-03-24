Война России против Украины. Потери оккупантов приближаются к 16 тысячам, уничтожено почти 4000 единиц техники — Генштаб ВСУ 24 марта, 09:41 Цей матеріал також доступний українською Украинская армия уничтожает технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 15 800 своих солдат.

Такие данные обнародовали в Генштабе ВСУ.

Также оккупанты лишились более 3500 единиц техники, среди них:

танков — 530 ед.,

боевых бронированных машин — 1597 ед.,

артиллерийских систем — 280 ед.,

РСЗО — 82 ед.,

средства ПВО — 47 ед.,

самолетов — 108 ед.,

вертолетов — 124 ед.,

автомобильной техники — 1033 ед.,

корабли/катера — 4 ед.,

цистерн с ГСМ — 72,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 50 ед.,

спецтехника — 16 ед.

Видео дня

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля.

24 марта — 29-й день войны с Россией. Российские оккупанты наступали с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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