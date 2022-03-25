Более 16 тысяч солдат и 115 самолетов. В Генштабе ВСУ озвучили потери российских оккупантов в войне против Украины
Российские оккупанты продолжают терять свою технику в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 16 100 своих солдат.
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Такие данные обнародовали в Генштабе ВСУ.
Также оккупанты лишились более 4000 единиц техники, среди них:
- танков — 561 ед.,
- боевых бронированных машин — 1625 ед.,
- артиллерийских систем — 291 ед.,
- РСЗО — 90 ед.,
- средства ПВО — 49 ед.,
- самолетов — 115 ед.,
- вертолетов — 125 ед.,
- автомобильной техники — 1089 ед.,
- корабли/катера — 5 ед.,
- цистерн с ГСМ — 72,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 53 ед.,
- спецтехника — 18 ед.
Россия напала на Украину 24 февраля. 25 марта — 30-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.
Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.
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