Более 16 тысяч солдат и 115 самолетов. В Генштабе ВСУ озвучили потери российских оккупантов в войне против Украины

25 марта, 11:24
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты продолжают терять свою технику в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты продолжают терять свою технику в Украине (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 16 100 своих солдат.

Война России против Украины — последние новости

Такие данные обнародовали в Генштабе ВСУ.

Также оккупанты лишились более 4000 единиц техники, среди них:

  • танков — 561 ед.,
  • боевых бронированных машин — 1625 ед.,
  • артиллерийских систем — 291 ед.,
  • РСЗО — 90 ед.,
  • средства ПВО — 49 ед.,
  • самолетов — 115 ед.,
  • вертолетов — 125 ед.,
  • автомобильной техники — 1089 ед.,
  • корабли/катера — 5 ед.,
  • цистерн с ГСМ — 72,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 53 ед.,
  • спецтехника — 18 ед.
Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/280272704285815
Слушайте подкаст на эту тему

Россия напала на Украину 24 февраля. 25 марта — 30-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Читайте также:
Риски для Украины и планы РФ. Пять сценариев, которые могут произойти после первого месяца российского вторжения — CNN

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ