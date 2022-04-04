Данные Генштаба ВСУ. С начала войны в Украине Россия потеряла уже 18300 своих солдат и тысячи единиц техники 4 апреля, 10:31 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожили более 600 танков российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 18 300 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 4 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились более 4700 единиц техники, среди них:

Видео дня

танков — 647 ед.,

боевых бронированных машин — 1844 ед.,

артиллерийских систем — 330 ед.,

РСЗО — 107 ед.,

средства ПВО — 54 ед.,

самолетов — 147 ед.,

вертолетов — 134 ед.,

автомобильной техники — 1273 ед.,

корабли/катера — 7 ед.,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 92 ед.,

спецтехника — 25 ед.

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.

Россия напала на Украину 24 февраля. 4 апреля — 40-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

Слушайте подкаст на эту тему

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

2 апреля вся Киевская область была освобождена от оккупантов, после этого весь цивилизованный мир был увидел зверства российских военных на захваченных территориях Украины.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.