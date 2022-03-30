За время войны в Украине Россия потеряла уже 17300 своих солдат и более 600 танков — Генштаб ВСУ

30 марта, 10:34
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Российские оккупанты оставили в Украине тысячи единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты оставили в Украине тысячи единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 17 300 своих солдат.

Такие данные обнародовали в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины — главные события 30 марта

Также оккупанты лишились более 4300 единиц техники, среди них:

  • танков — 605 ед.,
  • боевых бронированных машин — 1723 ед.,
  • артиллерийских систем — 305 ед.,
  • РСЗО — 96 ед.,
  • средства ПВО — 54 ед.,
  • самолетов — 131 ед.,
  • вертолетов — 131 ед.,
  • автомобильной техники — 1184 ед.,
  • корабли/катера — 7 ед.,
  • цистерн с ГСМ — 75,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 81 ед.,
  • спецтехника — 21 ед.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
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Россия напала на Украину 24 февраля. 30 марта — 35-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

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Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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