За время войны в Украине Россия потеряла уже 17300 своих солдат и более 600 танков — Генштаб ВСУ 30 марта, 10:34 Цей матеріал також доступний українською Российские оккупанты оставили в Украине тысячи единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 17 300 своих солдат.

Такие данные обнародовали в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины — главные события 30 марта



Также оккупанты лишились более 4300 единиц техники, среди них:

танков — 605 ед.,

боевых бронированных машин — 1723 ед.,

артиллерийских систем — 305 ед.,

РСЗО — 96 ед.,

средства ПВО — 54 ед.,

самолетов — 131 ед.,

вертолетов — 131 ед.,

автомобильной техники — 1184 ед.,

корабли/катера — 7 ед.,

цистерн с ГСМ — 75,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 81 ед.,

спецтехника — 21 ед.

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.

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Россия напала на Украину 24 февраля. 30 марта — 35-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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