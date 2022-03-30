За время войны в Украине Россия потеряла уже 17300 своих солдат и более 600 танков — Генштаб ВСУ
Российские оккупанты оставили в Украине тысячи единиц техники (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 17 300 своих солдат.
Такие данные обнародовали в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины — главные события 30 марта
Также оккупанты лишились более 4300 единиц техники, среди них:
- танков — 605 ед.,
- боевых бронированных машин — 1723 ед.,
- артиллерийских систем — 305 ед.,
- РСЗО — 96 ед.,
- средства ПВО — 54 ед.,
- самолетов — 131 ед.,
- вертолетов — 131 ед.,
- автомобильной техники — 1184 ед.,
- корабли/катера — 7 ед.,
- цистерн с ГСМ — 75,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 81 ед.,
- спецтехника — 21 ед.
- пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
Россия напала на Украину 24 февраля. 30 марта — 35-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.
Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.
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