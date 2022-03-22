Война России против Украины. Оккупанты потеряли уже 15300 своих солдат и более 500 танков — Генштаб ВСУ
Украинские войска уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 15 300 своих солдат.
Такие данные обнародовали в Генштабе ВСУ.
Также оккупанты лишились более 3500 единиц техники, среди них:
- танков — 509 ед.,
- боевых бронированных машин — 1556 ед.,
- артиллерийских систем — 252 ед.,
- РСЗО — 80 ед.,
- средства ПВО — 45 ед.,
- самолетов — 99 ед.,
- вертолетов — 123 ед.,
- автомобильной техники — 1000 ед.,
- корабли/катера — 3 ед.,
- цистерн с ГСМ — 70,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 ед.,
- спецтехника — 15 ед.
В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.
22 марта — 27-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.
Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.
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