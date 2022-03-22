Война России против Украины. Оккупанты потеряли уже 15300 своих солдат и более 500 танков — Генштаб ВСУ

22 марта, 11:26
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Украинские войска уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские войска уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 15 300 своих солдат.

Такие данные обнародовали в Генштабе ВСУ.

Также оккупанты лишились более 3500 единиц техники, среди них:

  • танков — 509 ед.,
  • боевых бронированных машин — 1556 ед.,
  • артиллерийских систем — 252 ед.,
  • РСЗО — 80 ед.,
  • средства ПВО — 45 ед.,
  • самолетов — 99 ед.,
  • вертолетов — 123 ед.,
  • автомобильной техники — 1000 ед.,
  • корабли/катера — 3 ед.,
  • цистерн с ГСМ — 70,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 35 ед.,
  • спецтехника — 15 ед.
Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/278115861168166

В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

22 марта — 27-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

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Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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