За 25 дней войны. Россия потеряла в Украине около 15 тысяч своих солдат и более 3500 единиц техники 21 марта, 10:59 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожают технику российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 15 тысяч своих солдат.

Такие данные обнародовали в Генштабе ВСУ.

Также оккупанты лишились более 3500 единиц техники, среди них:

танков — 498 ед.,

боевых бронированных машин — 1535 ед.,

артиллерийских систем — 240 ед.,

РСЗО — 80 ед.,

средства ПВО — 45 ед.,

самолетов — 97 ед.,

вертолетов — 121 ед.,

автомобильной техники — 969 ед.,

корабли/катера — 3 ед.,

цистерн с ГСМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 24 ед.,

спецтехника — 13 ед.

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В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

21 марта — 26-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.



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