За 25 дней войны. Россия потеряла в Украине около 15 тысяч своих солдат и более 3500 единиц техники

21 марта, 10:59
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Украинские военные уничтожают технику российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские военные уничтожают технику российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 15 тысяч своих солдат.

Такие данные обнародовали в Генштабе ВСУ.

Также оккупанты лишились более 3500 единиц техники, среди них:

  • танков — 498 ед.,
  • боевых бронированных машин — 1535 ед.,
  • артиллерийских систем — 240 ед.,
  • РСЗО — 80 ед.,
  • средства ПВО — 45 ед.,
  • самолетов — 97 ед.,
  • вертолетов — 121 ед.,
  • автомобильной техники — 969 ед.,
  • корабли/катера — 3 ед.,
  • цистерн с ГСМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 24 ед.,
  • спецтехника — 13 ед.
Видео дня
https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA/posts/280027834309676
Слушайте подкаст на эту тему

В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

21 марта — 26-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

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Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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