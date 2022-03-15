Полномасштабное вторжение России в Украину: оккупанты уже потеряли более 13 тысяч своих солдат и почти 3000 единиц техники 15 марта, 09:37 Цей матеріал також доступний українською ВСУ уничтожают технику российских оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже 13500 своих солдат.

Такие данные обнародовали в Генштабе ВСУ.

Также оккупанты лишились почти 3000 единиц техники, среди них:

танков — 404 ед.,

боевых бронированных машин — 1279 ед.,

артиллерийских систем — 150 ед.,

РСЗО — 64 ед.,

средства ПВО — 36 ед.,

самолетов — 81 ед.,

вертолетов — 95 ед.,

автомобильной техники — 640 ед.,

корабли/катера — 3 ед.,

цистерн с ГСМ — 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 9.

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В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

15 марта — 20-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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