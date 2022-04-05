Полномасштабное вторжение в Украину: с начала войны Россия потеряла уже 18500 своих солдат — Генштаб ВСУ

5 апреля, 09:34
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Украинские военные уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 18 500 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Такие данные по состоянию на утро вторника, 5 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились более 4700 единиц техники, среди них:

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  • танков — 676 ед.,
  • боевых бронированных машин — 1858 ед.,
  • артиллерийских систем — 332 ед.,
  • РСЗО — 107 ед.,
  • средства ПВО — 55 ед.,
  • самолетов — 150 ед.,
  • вертолетов — 134 ед.,
  • автомобильной техники — 1322 ед.,
  • корабли/катера — 7 ед.,
  • цистерн с ГСМ — 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 94 ед.,
  • спецтехника — 25 ед.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/288127200167032

Россия напала на Украину 24 февраля. 5 апреля — 41-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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