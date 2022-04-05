Полномасштабное вторжение в Украину: с начала войны Россия потеряла уже 18500 своих солдат — Генштаб ВСУ 5 апреля, 09:34 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 18 500 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 5 апреля

Такие данные по состоянию на утро вторника, 5 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились более 4700 единиц техники, среди них:

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танков — 676 ед.,

боевых бронированных машин — 1858 ед.,

артиллерийских систем — 332 ед.,

РСЗО — 107 ед.,

средства ПВО — 55 ед.,

самолетов — 150 ед.,

вертолетов — 134 ед.,

автомобильной техники — 1322 ед.,

корабли/катера — 7 ед.,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 94 ед.,

спецтехника — 25 ед.

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.

Россия напала на Украину 24 февраля. 5 апреля — 41-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.



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