19 тысяч солдат, 700 танков, 150 самолетов. Генштаб ВСУ озвучил потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину

8 апреля, 10:58
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Украинские военные уничтожили уже почти 5000 единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские военные уничтожили уже почти 5000 единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 19 000 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 8 апреля

Такие данные по состоянию на утро пятницы, 8 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились почти 5000 единиц техники, среди них:

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  • танков — 700 ед.,
  • боевых бронированных машин — 1891 ед.,
  • артиллерийских систем — 333 ед.,
  • РСЗО — 108 ед.,
  • средства ПВО — 55 ед.,
  • самолетов — 150 ед.,
  • вертолетов — 135 ед.,
  • автомобильной техники — 1361 ед.,
  • корабли/катера — 7 ед.,
  • цистерн с ГСМ — 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 112 ед.,
  • спецтехника — 25 ед.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/290383523274733

Россия напала на Украину 24 февраля. 8 апреля — 44-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс. Из-за этого жителей Донецкой, Луганский и Харьковской областей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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