19 тысяч солдат, 700 танков, 150 самолетов. Генштаб ВСУ озвучил потери России с начала полномасштабного вторжения в Украину
Украинские военные уничтожили уже почти 5000 единиц техники оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 19 000 своих солдат.
Война России против Украины — главные события 8 апреля
Такие данные по состоянию на утро пятницы, 8 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.
- танков — 700 ед.,
- боевых бронированных машин — 1891 ед.,
- артиллерийских систем — 333 ед.,
- РСЗО — 108 ед.,
- средства ПВО — 55 ед.,
- самолетов — 150 ед.,
- вертолетов — 135 ед.,
- автомобильной техники — 1361 ед.,
- корабли/катера — 7 ед.,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 112 ед.,
- спецтехника — 25 ед.
- пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
Россия напала на Украину 24 февраля. 8 апреля — 44-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс. Из-за этого жителей Донецкой, Луганский и Харьковской областей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы.
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