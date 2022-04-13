Данные Генштаба ВСУ: Россия потеряла в Украине уже 19800 своих солдат и более 150 самолетов 13 апреля, 10:37 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожили более 700 танков оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 19800 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Такие данные по состоянию на утро среды, 13 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Также оккупанты лишились более 5000 единиц техники, среди них:

Видео дня

танков — 739 ед.,

боевых бронированных машин — 1964 ед.,

артиллерийских систем — 358 ед.,

РСЗО — 115 ед.,

средства ПВО — 64 ед.,

самолетов — 158 ед.,

вертолетов — 143 ед.,

автомобильной техники — 1429 ед.,

корабли/катера — 7 ед.,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 132 ед.,

спецтехника — 25 ед.

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.

Россия напала на Украину 24 февраля. 13 апреля — 49-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

Слушайте подкаст на эту тему

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

После бегства оккупантов из Киевской области мир увидел результаты их зверства, жертвами которого стали сотни людей. В Буче, Ирпене и по Житомирской трассе были обнаружены тела замученных и убитых россиянами мирных жителей.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.