Данные Генштаба ВСУ: Россия потеряла в Украине уже 19500 своих солдат и более 5000 единиц техники 11 апреля, 08:57 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные превращают технику оккупантов в металлолом (Фото:Генштаб ВСУ)

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 19 500 своих солдат.

Война России против Украины — главные события 12 апреля

Такие данные по состоянию на утро понедельника, 11 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

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Также оккупанты лишились более 5000 единиц техники, среди них:

танков — 725 ед.,

боевых бронированных машин — 1923 ед.,

артиллерийских систем — 347 ед.,

РСЗО — 111 ед.,

средства ПВО — 55 ед.,

самолетов — 154 ед.,

вертолетов — 137 ед.,

автомобильной техники — 1387 ед.,

корабли/катера — 7 ед.,

цистерн с ГСМ — 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 119 ед.,

спецтехника — 25 ед.

пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.

Россия напала на Украину 24 февраля. 11 апреля — 47-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс. Из-за этого жителей Донецкой, Луганский и Харьковской областей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы.



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