Данные Генштаба ВСУ: Россия потеряла в Украине уже 19500 своих солдат и более 5000 единиц техники
Украинские военные превращают технику оккупантов в металлолом (Фото:Генштаб ВСУ)
С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 19 500 своих солдат.
Война России против Украины — главные события 12 апреля
Такие данные по состоянию на утро понедельника, 11 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.
- танков — 725 ед.,
- боевых бронированных машин — 1923 ед.,
- артиллерийских систем — 347 ед.,
- РСЗО — 111 ед.,
- средства ПВО — 55 ед.,
- самолетов — 154 ед.,
- вертолетов — 137 ед.,
- автомобильной техники — 1387 ед.,
- корабли/катера — 7 ед.,
- цистерн с ГСМ — 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 119 ед.,
- спецтехника — 25 ед.
- пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
Россия напала на Украину 24 февраля. 11 апреля — 47-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.
С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.
На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс. Из-за этого жителей Донецкой, Луганский и Харьковской областей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы.
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