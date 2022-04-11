Данные Генштаба ВСУ: Россия потеряла в Украине уже 19500 своих солдат и более 5000 единиц техники

11 апреля, 08:57
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Украинские военные превращают технику оккупантов в металлолом (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские военные превращают технику оккупантов в металлолом (Фото:Генштаб ВСУ)

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С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 19 500 своих солдат.

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Такие данные по состоянию на утро понедельника, 11 апреля, обнародовали в Генштабе Вооруженных сил Украины.

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Также оккупанты лишились более 5000 единиц техники, среди них:

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  • танков — 725 ед.,
  • боевых бронированных машин — 1923 ед.,
  • артиллерийских систем — 347 ед.,
  • РСЗО — 111 ед.,
  • средства ПВО — 55 ед.,
  • самолетов — 154 ед.,
  • вертолетов — 137 ед.,
  • автомобильной техники — 1387 ед.,
  • корабли/катера — 7 ед.,
  • цистерн с ГСМ — 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 119 ед.,
  • спецтехника — 25 ед.
  • пусковые установки ОТРК/ТРК — 4 ед.
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/292388713074214

Россия напала на Украину 24 февраля. 11 апреля — 47-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс. Из-за этого жителей Донецкой, Луганский и Харьковской областей призывают эвакуироваться в более безопасные регионы.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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