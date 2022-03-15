Данные Офиса генпрокурора: с начала вторжения России в Украине погибли 97 детей, более 100 получили ранения 15 марта, 10:53 Цей матеріал також доступний українською Жертвами российским оккупантов стали почти 200 детей (Фото:Oleksandr Lapshyn/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли 97 детей, более 100 получили ранения.

Такую статистику обнародовали в Офисе генпрокурора по состоянию на утро вторника, 15 марта.

По данным ведомства, больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что ежедневно под обстрелами погибает не менее пяти детей.

Эти цифры не окончательны, ввиду отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия и на временно захваченных территориях.



В результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 400 учебных заведений, 59 из них разрушены полностью. Больше всего разрушений в Донецкой — 119, Харьковской — 50, Николаевской — 30, Сумской — 28, Киевской — 35, Херсонской областях — 21 и в Киеве — 24.

Российские оккупанты также обстреляли 11 лечебных учреждений, три центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

15 марта — 20-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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