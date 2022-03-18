Война России против Украины: от рук оккупантов погиб сотрудник Офиса генпрокурора, несколько человек ранены, еще один в плену 18 марта, 15:27 Цей матеріал також доступний українською Сотрудник Офиса генпрокурора стал жертвой войны России против Украины (Фото:Kai Pfaffenbach/Reuters)

Один сотрудник Офиса генпрокурора погиб от рук российских оккупантов.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в своем Twitter.

По ее словам, несколько сотрудников ведомства получили ранения, еще один находится в плену.

«Несмотря на угрозу жизни, прокуроры продолжают работать и обеспечивают соблюдение верховенства права. К сожалению, мы уже потеряли нашего коллегу. Несколько получили ранения или находятся в плену», — резюмировала она.

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В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

18 марта — 23-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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