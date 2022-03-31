Удар оккупантов по Николаевской ОГА: количество погибших возросло до 16 человек

31 марта, 08:55
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Спасатели двое суток разбирают завалы (Фото:ГСЧС)

Спасатели двое суток разбирают завалы (Фото:ГСЧС)

Количество погибших в результате удара российских оккупантов по зданию Николаевской ОГА увеличилось до 16 человек.

Война России против Украины — главные события 31 марта

По данным спасателей, по состоянию на 7:00 31 марта из-под завалов доставили тела 15 погибших, один из пострадавших умер в реанимации.

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Завалы продолжали разбирать всю ночь, на месте работают 47 спасателей и девять единиц техники.

29 марта российские войска нанесли очередной удар по Николаеву, из-за чего произошло частичное обрушение здания областной госадминистрации.

Была разрушена центральная секция здания с 1 по 9 этаж без последующего горения.

Ранее сообщалось о 15 погибших и 33 пострадавших, 18 человек были спасены.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Николаев ГСЧС Война России против Украины

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