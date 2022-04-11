Возможное возобновление наступления России на Киев будет зависеть от боевых действий на Донбассе — Минобороны 11 апреля, 16:37 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные продолжают держать оборону вокруг Киева (Фото:Gleb Garanich/File Photo/Reuters)

Возможное возобновление наступления российских оккупантов на Киев будет зависеть от боевых действий в Донецкой и Луганской областях.

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Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге.

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«Вопрос возможного возобновления наступления противника на столицу будет зависеть от тех боевых действий, которые будут продолжаться в Донецкой и Луганской областях», — отметил он.

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По словам Мотузяника, на данный момент известно о нескольких батальонных тактических группах на территории Беларуси. Там они проводят там демонстрационные действия.

«Очевидно, это такая тактическая игра РФ, чтобы держать подразделения украинской армии здесь и не допустить их переброски в более трудные операционные зоны, в том числе на восток и на юг Украины», — резюмировал представитель Минобороны.

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9 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты проводят перегруппировку с целью подготовки к очередной попытке взять Киев.

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