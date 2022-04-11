Возможное возобновление наступления России на Киев будет зависеть от боевых действий на Донбассе — Минобороны
Украинские военные продолжают держать оборону вокруг Киева (Фото:Gleb Garanich/File Photo/Reuters)
Возможное возобновление наступления российских оккупантов на Киев будет зависеть от боевых действий в Донецкой и Луганской областях.
Война России против Украины — главные события 12 апреля
Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник на брифинге.
«Вопрос возможного возобновления наступления противника на столицу будет зависеть от тех боевых действий, которые будут продолжаться в Донецкой и Луганской областях», — отметил он.
По словам Мотузяника, на данный момент известно о нескольких батальонных тактических группах на территории Беларуси. Там они проводят там демонстрационные действия.
«Очевидно, это такая тактическая игра РФ, чтобы держать подразделения украинской армии здесь и не допустить их переброски в более трудные операционные зоны, в том числе на восток и на юг Украины», — резюмировал представитель Минобороны.
9 марта в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты проводят перегруппировку с целью подготовки к очередной попытке взять Киев.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.