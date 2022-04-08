Российские оккупанты забрали гуманитарный груз для жителей Мелитополя вместе с фурами и автобусами для эвакуации — мэр
Автобусы должны были на обратном пути вывезти людей из захваченного Мелитополя (иллюстративное фото) (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Российские оккупанты забрали гуманитарный груз вместе с фурами и автобусами для эвакуации населения, которые следовали в захваченный Мелитополь Запорожской области.
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Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.
«Оккупанты не пропустили наш гуманитарный конвой в Мелитополь. Более того, угрожая водителям, они нагло забрали все автобусы и фуры с гуманитарным грузом себе. Это значит, что мелитопольцы и жители района не только не получат жизненно важную помощь — лекарства для тяжелобольных, продукты и средства гигиены, которых уже нет в городе. Люди не смогут уехать из Мелитополя», — рассказал он.
Федоров добавил, что Международный Комитет Красного Креста принял письменные заверения с обеих сторон о намерениях обеспечить гуманитарный коридор.
«Россия уверила. На бумаге. Однако, как мы видим, свои заверения не выполнили», — резюмировал мэр.
На пятницу, 8 апреля, запланирован гуманитарный коридор из Мелитополя в Запорожье. Люди могут покинуть город только на собственном транспорте.
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