Россия выводит отдельные подразделения своих войск из Киевской и Черниговской областей — Генштаб ВСУ

29 марта, 13:47
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Украинские военные уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские военные уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Россия выводит отдельные подразделения своих оккупационных войск с территории Киевской и Черниговской областей.

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Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

«Цели наступательной операции противник не добился. Отмечается выведение отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей», — отметили там.

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В Генштабе ВСУ добавили, что при этом сохраняется высокая угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

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Россия напала на Украину 24 февраля. 29 марта — 34-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

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Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Генштаб Черниговская область Киевская власть Война России против Украины

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