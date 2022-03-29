Россия выводит отдельные подразделения своих войск из Киевской и Черниговской областей — Генштаб ВСУ 29 марта, 13:47 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Россия выводит отдельные подразделения своих оккупационных войск с территории Киевской и Черниговской областей.

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Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

«Цели наступательной операции противник не добился. Отмечается выведение отдельных подразделений вооруженных сил Российской Федерации с территории Киевской и Черниговской областей», — отметили там.

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В Генштабе ВСУ добавили, что при этом сохраняется высокая угроза нанесения российскими оккупантами ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры.

Россия напала на Украину 24 февраля. 29 марта — 34-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.



