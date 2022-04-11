Обстрел Николаевской области: ракеты оккупантов попали в иностранное предприятие 11 апреля, 10:21 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты снова атаковали Николаевскую область (иллюстративное фото) (Фото:ГСЧС)

В ночь на 11 апреля Россия выпустила ракеты по Николаевской области, снаряды попали в иностранное предприятие.

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Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

«Российские оккупанты напали на предприятие из Катара на территории нашей области. Пострадавших нет», — сказал он.

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Ким добавил, что на территории находилось два пустых ангара. Во время обстрела от осколков разбитого стекла пострадал охранник.

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Накануне Ким сообщил о взрыве в Николаеве и об одном пострадавшем, подробности не сообщались.

Перед этим ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-34, летевший атаковать Николаев. В течение 9 апреля оккупанты осуществили семь ракетных ударов по Николаевской области.

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