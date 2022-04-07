«Стирают с лица земли». Российские оккупанты с вечера обстреливают Золотое и Горское — глава Луганской ОВА 7 апреля, 08:40 Цей матеріал також доступний українською По словам Гайдая, обстрелы Горского и Золотого не прекращались с вечера 6 апреля (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты с вечера 6 апреля обстреливают населенные пункты Золотое и Горское Луганской области.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, в населенных пунктах очень много разрушений, их стирают с лица земли.

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«Враг стирает с земли, постепенно уничтожая города Золотое и Горское. Обстрел этих населенных пунктов начался с вечера 6 апреля и длился всю ночь, продолжается до сих пор. Разрушений очень много — и в жилом фонде, и в инфраструктуре. Работают спасательные бригады», — отметил Гайдай.

Он также рассказал, что оккупанты не смогли взять Новотошковское, но обстреляли больницу в Северодонецке и дома в Лисичанске

«Есть разрушения домов в Лисичанске, а также хозяйственные постройки в Лисичанске, Северодонецке, Новодружеске и Тошковце. Ночью пожарные справились со стихией после возгорания крыши больницы в Северодонецке», — резюмировал глава ОВА.

29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса».

После этого значительно усилились обстрелы украинских городов в Луганской и Донецкой областях. Оккупанты пытаются окружить украинских военных в зоне ООС.

Россия напала на Украину 24 февраля. 7 апреля — 43-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

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