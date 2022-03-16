Российские оккупанты обстреляли берег Одесской области из артиллерии — Геращенко 16 марта, 09:53 Цей матеріал також доступний українською Корабли Черноморского флота РФ находятся в Черном море близ Одесской области (иллюстративное фото) (Фото:Минобороны РФ)

Российские оккупанты обстреляли берег Одесской области в районе села Тузла, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

В своем Telegram он сообщил, что противник начал ракетный и артиллерийский обстрел региона с ночь на 16 марта.

«Выпустили огромное количество боеприпасов с большой дистанции. Оккупанты хотели прощупать нашу систему береговой обороны. Результата не достигли», — отметил он.

Геращенко добавил, что попыток высадить вражеский десант не было.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук уточнил, что ночь в Одессе и регионе прошла относительно спокойно.

Он напомнил, что накануне вечером оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов в Одесской области.

«Враг работает на то, чтобы обнаружить систему ПВО и потом ее уничтожить», — отметил он.

В акватории Черного моря, у одесского побережья, остаются вражеские корабли, они постоянно перегруппировываются и пытаются давить психологически.

«Очень высокой остается вероятность ракетного удара по региону», — резюмировал Братчук.

15 марта со стороны Крыма в направлении Одессы могли идти несколько десантно-высадочных средств и надводных кораблей армии РФ. На спутниковом снимке, сделанном 15 марта в 11:47 по киевскому времени, видны три группы кораблей.

Вечером того же дня оккупанты дважды наносили ракетные удары по Одесской области, в результате чего два человека получили травмы.

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