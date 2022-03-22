Россия принудительно вывозит женщин и детей с захваченных территорий Луганской и Донецкой областей — Денисова 22 марта, 15:41 Цей матеріал також доступний українською С 24 февраля российские оккупанты захватили ряд населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты принудительно вывозят женщин и детей с захваченных территорий Донецкой и Луганской областей с момента полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

По ее словам, в населенных пунктах, в которые входят российские войска, для жителей организуются так называемые «гуманитарные коридоры» для вывоза в страну-агрессор.

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«Женщин, детей, пожилых людей обыскивают, отбирают украинские документы, телефоны и отправляют в приграничные области РФ. Там их размещают в концентрационных лагерях с последующим перемещением в депрессивные регионы России на поселения», — отметила она.

По словам Денисовой, люди остались без средств связи с родными, часто не имеют еды предметов первой необходимости.

На данный момент данных о количестве вывезенных лиц нет.

Офис генпрокурора также проводит досудебное расследование по факту незаконного вывоза в Россию 2389 детей.

«Попытки рашистов создать подобные „гуманитарные границы“ к стране-оккупанту фиксировались и в Харьковской, Черниговской, Сумской и Киевской областях. Судьба принудительно вывезенных людей неизвестна», — резюмировала омбудсмен.

22 марта — 27-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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