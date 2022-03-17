Российские оккупанты проводят передислокацию своих сил в Киевской области, прикрываясь эвакуацией гражданских — полиция 17 марта, 16:41 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные удерживают позиции под Киевом (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Российские оккупанты прикрываются эвакуацией гражданского мирного населения, чтобы провести передислокацию своих сил.

Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов на брифинге.

«Враг действует коварно, якобы соглашаясь на эвакуацию гражданского населения. За этой ширмой происходит перестройка их войск, продвижение, закрепление инженерных позиций. Но мы работаем для Украины», — отметил он.

По словам Небитова, противник открывает огонь во время эвакуации.

Так, в Бучанском районе оккупанты обстреливали эвакуационные колонны танками.

«Один полицейский погиб, еще один ранен. Такая же ситуация сложилась и в Ирпене, когда в служебный автомобиль полиции попал снаряд Града. Только сейчас удалось унести тело полицейского», — добавил Небитов.

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Он также уточнил, что после удачной атаки ВСУ на направлении Ирпеня, Гостомеля и Немешаево был проведен эффективный артиллерийский удар, который позволил продвинуться вперед украинским военным. Именно там сейчас и продолжаются самые активные боевые действия.

В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

17 марта — 22-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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