В Запорожской области оккупанты похитили жену украинского военного — Офис генпрокурора

6 апреля, 15:55
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Оккупанты похищают людей в захваченных городах Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Оккупанты похищают людей в захваченных городах Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты похитили жену украинского военнослужащего в Запорожской области.

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Как сообщили в Офисе генпрокурора, 5 апреля женщину похитили с целью психологического давления на ее мужа.

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Угрожая пытками и причинением вреда жизни и здоровью женщины, оккупанты пытались заставить его нарушить военную присягу ВСУ.

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Также установлены нередкие факты похищения военнослужащими РФ на временно оккупированных территориях Запорожского региона работников правоохранительных органов.

По данному факту начато уголовное производство по статье нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Запорожская область Похищение Офис генерального прокурора Война России против Украины

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