В Запорожской области оккупанты похитили жену украинского военного — Офис генпрокурора 6 апреля, 15:55 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты похищают людей в захваченных городах Украины (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты похитили жену украинского военнослужащего в Запорожской области.

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Как сообщили в Офисе генпрокурора, 5 апреля женщину похитили с целью психологического давления на ее мужа.

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Угрожая пытками и причинением вреда жизни и здоровью женщины, оккупанты пытались заставить его нарушить военную присягу ВСУ.

Также установлены нередкие факты похищения военнослужащими РФ на временно оккупированных территориях Запорожского региона работников правоохранительных органов.

По данному факту начато уголовное производство по статье нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

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