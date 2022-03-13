«ВСУ наносят мощные ответные удары». Россия сосредоточилась на наступлении в зоне ООС — Арестович 13 марта, 13:16 Цей матеріал також доступний українською По словам Арестовича, российские войска определили основным направлением наступления Донбасс (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российская армия определилась с основным направлением и сосредоточила свои усилия на наступлении в зоне Операции Объединенных сил.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович на брифинге.

«Мы сдерживаем его, наносим мощные удары в ответ», — отметил он.

По словам Арестовича, также была уничтожена значительная живая сила и техника противника в Херсонской области.

Он подчеркнул, что на данный момент держатся Мариуполь, Харьков, Чернигов, Сумы, Киевская область.

«На севере и в районе Харькова противник остановлен, осуществляет меры по перегруппировке, подтягиванию сил и активных боевых действий не ведет», — добавил он.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

13 марта — 18-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.





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