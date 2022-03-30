Российские оккупанты открыли огонь по жилым кварталам Лисичанска, есть жертвы — глава Луганской ОВА 30 марта, 08:28 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты разрушили жилые дома в Лисичанске (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Рано утром 30 марта российские оккупанты обстреляли жилые кварталы Лисичанска.

Война России против Украины — главные события 30 марта

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, есть жертвы, но их точное количество пока неизвестно.

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«Приблизительно в 6:30 враг из тяжелого вооружения открыл огонь по жилым кварталам одного из районов Лисичанска. Есть значительные разрушения многоэтажек. Информация о количестве погибших и раненых уточняется», — написал Гайдай в своем Telegram.

Он добавил, что завалов очень много, спасатели пытаются успеть спасти живых.

Россия напала на Украину 24 февраля. 30 марта — 35-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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