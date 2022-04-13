Российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине — Укрзализныця 13 апреля, 08:28 Цей матеріал також доступний українською Обстрел железнодорожной станции привел к изменению маршрутов и задержке поездов (Фото:Tom Barrett/Unsplash)

В ночь на 13 апреля российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине.

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Об этом сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин.

«Из соображений безопасности мы изменили маршрут и график для 17 пассажирских поездов. Это привело к задержке этих поездов. Самая длинная задержка составила 7 часов, 23 мин. Но для нас сейчас безопасность — ключевой приоритет», — пояснил он в своем Telegram.

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Камышин добавил, что никто из пассажиров и железнодорожников в результате обстрелов не пострадал.

Он не уточнил, где именно была обстреляна железнодорожная станция.

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где сотни мирных жителей ждали эвакуационных поездов. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные боеприпасы, ударив Точкой-У. Мир осудил действия россиян в Краматорске.

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По данным Кириленко, в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске погибли 52 человека, еще 109 получили ранения.





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