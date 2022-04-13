Российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине — Укрзализныця

13 апреля, 08:28
Цей матеріал також доступний українською
Обстрел железнодорожной станции привел к изменению маршрутов и задержке поездов (Фото:Tom Barrett/Unsplash)

Обстрел железнодорожной станции привел к изменению маршрутов и задержке поездов (Фото:Tom Barrett/Unsplash)

Поддержи НВ

В ночь на 13 апреля российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию в центральной Украине.

Война России против Украины — главные события 13 апреля

Об этом сообщил глава Укрзализныци Александр Камышин.

«Из соображений безопасности мы изменили маршрут и график для 17 пассажирских поездов. Это привело к задержке этих поездов. Самая длинная задержка составила 7 часов, 23 мин. Но для нас сейчас безопасность — ключевой приоритет», — пояснил он в своем Telegram.

Видео дня
Читайте также:
После вражеской атаки. Станцию Краматорск закрыли для приема поездов — Укрзализныця

Камышин добавил, что никто из пассажиров и железнодорожников в результате обстрелов не пострадал.

Он не уточнил, где именно была обстреляна железнодорожная станция.

8 апреля Россия нанесла два ракетных удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске, где сотни мирных жителей ждали эвакуационных поездов. Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что оккупанты применили кассетные боеприпасы, ударив Точкой-У. Мир осудил действия россиян в Краматорске.

Слушайте подкаст на эту тему

По данным Кириленко, в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске погибли 52 человека, еще 109 получили ранения.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Укрзализныця Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X