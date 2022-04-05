«Идет под воду, ранен член экипажа». В порту Мариуполя оккупанты обстреляли гражданское судно под флагом Доминиканы
Гражданское судно стояло в порту Мариуполя. после обстрела оккупантами начался пожар (Фото:ГПСУ)
Российские оккупанты обстреляли в порту Мариуполя гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, оно идет под воду.
Как сообщили в Госпогранслужбе, это произошло во время ночной вражеской атаки на город с моря.
Судно находилось у одного из причалов, в него попал снаряд. Это вызвало пожар в машинном отделении, один член экипажа ранен.
Капитан на международном канале морской безопасности подал сигнал SOS и сообщение: «Внимание! Внимание! Судно под флагом Доминиканской Республики было жестоко разгромлено, все разгромлено, мостик — разгромлен. Пожар в машинном. Есть раненые».
Из-за полученной пробоины судно начало тонуть, пожар охватывал все большую площадь.
Морские пограничники оперативно оказали помощь раненому и эвакуировали экипаж в безопасное место.
«На судне идет пожар, судно постепенно идет под воду, проведение спасательной операции под постоянными обстрелами невозможно», — резюмировали в ГПСУ.
Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.
Российские оккупанты блокируют централизованную эвакуацию из города. Люди могли покинуть Мариуполь только на частном транспорте или пешком.
По последним данным, в Мариуполе с момента блокады погибли около 5000 мирных жителей, 210 из них — дети. На данный момент там остаются около 100 тысяч человек.
Некоторые районы Мариуполя контролируются российскими оккупантами. Они обстреливают город с земли, воздуха и моря.
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