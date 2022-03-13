Оккупанты обстреляли эвакуационный поезд в Донецкой области: погибла проводница, еще одна ранена 13 марта, 08:33 Цей матеріал також доступний українською Поезд направлялся в Лиман, чтобы забрать пассажиров для эвакуации (иллюстративное фото) (Фото:УЗ)

В ночь на 13 марта российские оккупанты обстреляли пассажирский поезд, который направлялся для эвакуации населения в Лиман.

Как сообщили в Укрзализныце, поезд попал под обстрел недалеко от станции Брюсин Донецкой области.

Он должен был забрать жителей Донецкой и Луганской областей, которые оказались в зоне ожесточенных боевых действий.

Результате вражеского обстрела одна из проводниц этого поезда погибла, другая была ранена и доставлена ​​в больницу Славянска, где сейчас ей оказывается помощь

Укрзализныця сейчас прилагает все усилия, чтобы эвакуировать поездную бригаду поврежденного поезда и всех пассажиров. Среди тех, кто ожидает эвакуации в Лимане, также около 100 детей.

В Донецкой ОВА уточнили, что оккупанты совершили авианалет по эвакуационному поезду Краматорск-Львов.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

13 марта — 18-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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