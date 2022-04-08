Российские оккупанты обстреляли ледокол в порту Мариуполя: есть погибший, несколько человек ранены — Азов 8 апреля, 14:33 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреливают суда в порту Мариуполя (иллюстративное фото) (Фото:Мариупольский морской торговый порт/Facebook)

В ночь на 8 апреля российские оккупанты обстреляли ледокол в порту Мариуполя, сообщили в пресс-службе полка Азов.

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На борту ледокола Капитан Белоусов в момент обстрела находился гражданский экипаж.

«В результате обстрела один человек погиб, еще несколько были ранены», — отметили в Азове.

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5 апреля российские оккупанты обстреляли в порту Мариуполя гражданское судно под флагом Доминиканской Республики, оно идет под воду.

Мариуполь находится в осаде с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. Многие не могут найти своих родных, которые остались в городе с момента полномасштабного вторжения России и блокады оккупантами. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах.

Российские оккупанты блокируют централизованную эвакуацию из города. Люди могли покинуть Мариуполь только на частном транспорте или пешком.

По последним данным, в Мариуполе с момента блокады погибли около 5000 мирных жителей, 210 из них — дети. На данный момент там остаются около 100 тысяч человек.

Некоторые районы Мариуполя контролируются российскими оккупантами. Они обстреливают город с земли, воздуха и моря.

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