Основная часть российских войск остается более чем в 25 километрах от центра Киева — Минобороны Британии

21 марта, 09:51
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Российским оккупантам не удалось захватить Киев (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российским оккупантам не удалось захватить Киев (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Военной целью российских оккупантов остается захват Киева, но вражеские войска находятся более чем в 25 км от центра украинской столицы, сообщили в Минобороны Британии.

Как сообщили в британском силовом ведомстве, силы противника, которые наступали со стороны Гостомеля, были отбиты украинскими военными.

«Несмотря на отсутствие прогресса, Киев остается главной военной целью России, и, скорее всего, в ближайшие недели приоритетными будут попытки окружить город», — добавили там.

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В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

21 марта — 26-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Киев Великобритания Война России против Украины

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