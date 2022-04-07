В ВСУ не исключили попыток нового наступления России на Киев

7 апреля, 16:37
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Украинские военные отбили наступление российских оккупантов на Киев (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Украинские военные отбили наступление российских оккупантов на Киев (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

После попытки взять под контроль Донецкую и Луганскую области российские оккупанты могут снова предпринять наступление на Киев, заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины Александр Грузевич.

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«Ситуация остается напряженной. Враг сменил свое направление, и в ближайшее время будет стараться взять под контроль Донецкую и Луганскую области, после чего следует ожидать повторного наступления, все-таки, на столицу», — сказал он на брифинге.

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По словам Грузевича, сейчас ВСУ увеличивают внешний круг обороны столицы и Киевской области, а также готовят личный состав.

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«Сейчас такое небольшое затишье в Киевской области, но не для военных. Мы сейчас активно начали фазу подготовки личного состава, который прибыл в качестве пополнения, подготовку подразделений территориальной обороны к активным действиям», — резюмировал он.

Россия напала на Украину 24 февраля. 7 апреля — 43-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

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На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Киев Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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