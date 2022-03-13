Российские оккупанты готовятся возобновить наступление с целью захвата левобережной части Киева — Генштаб ВСУ

13 марта, 14:58
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Оккупанты пытаются подобраться к Киеву (Фото:Anna Kudriavtseva/Reuters)

Оккупанты пытаются подобраться к Киеву (Фото:Anna Kudriavtseva/Reuters)

Российские оккупанты готовятся возобновить наступление с целью захвата левобережной части Киева.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

По данным ведомства, в направлении Бровары — Борисполь противник осуществляет блокировку трассы Е95, продолжает мероприятия по перегруппировке войск, пополнению запасов и ведению разведки.

На данный момент оккупанты перешли к обороне и удерживают сеть блокпостов на ключевых путях передвижения.

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«Вероятно, что после перегруппировки войск и введения дополнительных подразделений противник возобновит наступательные действия с целью захвата левобережной части города Киева», — резюмировали в Генштабе.

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В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

13 марта — 18-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

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С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Киев Генштаб Война России против Украины

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