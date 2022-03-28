Корабли оккупантов могут готовиться к нанесению ракетных ударов по Украине — Генштаб ВСУ 28 марта, 14:46 Цей матеріал також доступний українською Россия применяет свои боевые корабли в войне против Украины (Фото:Военно-морской флот РФ/Facebook)

Российские боевые корабли могут готовиться к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины, сообщили в Генштабе ВСУ.

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«Отдельные корабли вышли в закрытый район, вероятно, с целью нанесения ракетных ударов по объектам на территории Украины», — отметили там.

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В Генштабе ВСУ добавили, что корабельный состав Черноморского флота России выполняет задачи в определенных районах Черноморской и Азовской операционных зон.

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Россия напала на Украину 24 февраля. 28 марта — 33-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытаются наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Россия уже применяла свои боевые корабли в войне против Украины. Ракетные удары были нанесены по населенным пунктам Одесской области, а также по Мариуполю.