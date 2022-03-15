Российские оккупанты проводят лечение раненого личного состава в больницах на захваченных территориях Украины — Генштаб ВСУ 15 марта, 09:08 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты используют больницы на захваченных территориях Украины для лечения свои раненых солдат.

Об этом сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

«Использует сеть здравоохранительных учреждений на временно захваченных территориях Украины для лечения раненого личного состава», — отметили там.

В Генштабе ВСУ добавили, что противник продолжает нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам критической инфраструктуры.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

15 марта — 20-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Жители захваченных Россией украинских городов в Запорожской и Херсонской областях систематически выходят на митинги против оккупантов.

За свои города стоят в Херсоне, Новой Каховке, Каховке, Геническе, Новоалексеевке, Бердянске и Мелитополе.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.