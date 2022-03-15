Российские оккупанты хотят возобновить наступление на Чернигов и окружить Сумы и Харьков — Генштаб ВСУ 15 марта, 15:33 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты не оставляют попыток захвата Чернигова (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты планируют возобновить наступление на Чернигов, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

«На Северском направлении противник пытается нарастить группировку, организовать логистическое обеспечение для возобновления наступления на Чернигов», — отметили там.

На Слобожанском направлении главной целью противника остается окружение городов Сумы и Харьков.

В Генштабе отметили, что из-за отсутствия успеха в Украине российские войска продолжают наносить ракетные и авиационные удары по гражданским объектам, мирному населению и объектам критической инфраструктуры.

В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

15 марта — 20-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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