В апреле Россия начнет проводит скрытую мобилизацию по программе БАРС-2021 — украинская разведка 28 марта, 15:43 Цей матеріал також доступний українською Россия ищет пополнение в подразделения для войны против Украины (Фото:Минобороны РФ)

В апреле Россия начнет проводить скрытую мобилизацию по программе БАРС-2021 (боевой армейский резерв страны), сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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По данным ведомства, мобилизацию будут проводить одновременно с плановым призывом на срочную службу. Это станет прикрытием большого количества мобилизованных, прибывающих в военкоматы.

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«Эти резервисты будут в дальнейшем направляться для пополнения подразделений оккупационных войск в районах боевых действий на территории Украины», — добавили в разведке.

Россия также планирует под прикрытием программы привлекут к боевым действиям в Украине заключенных. Речь идет о 100 преступниках, содержащихся в колонии Чернокозово (Чеченская республика), они уже готовятся к отправке в Украину.

Все они осуждены по тяжким уголовным статьям (грабеж, убийства, распространение наркотиков). Осужденным, получившим сроки по политическим статьям (экстремизм, терроризм), подобные соглашения не предлагаются.

«Тем, кто согласился, обещана полная амнистия в случае возвращения живым после участия в боевых действиях. Примечательно, что таким мобилизованным не позволяют видеться с родными и вообще информировать их о своем участии в войне в Украине», — резюмировали в ГУР МО.