Российские оккупанты готовятся к наступлению в направлении Славянска — Генштаб ВСУ

4 апреля, 13:27
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Оккупанты усиливают позиции на Донбассе (Фото:Stringer/Reuters)

Оккупанты усиливают позиции на Донбассе (Фото:Stringer/Reuters)

Российские оккупанты готовятся к наступлению в направлении Славянска Донецкой области, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

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«Остается высокая вероятность нанесения авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам Харькова, идет подготовка к наступлению в направлении Славянска», — отметили в силовом ведомстве.

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Там добавили, что основные усилия противник на донецком и луганском направления сосредоточены в районах населенных пунктов Рубежное и Попасная. Идет также подготовка к наступлению на Северодонецк. Оккупанты также хотят получить полный контроль над Мариуполем.

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«Одновременно противник завершает перегруппировку и замену утративших наступательные способности подразделений с целью возобновления активных наступательных действий», — резюмировал в Генштабе.

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29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса».

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После этого значительно усилились обстрелы украинских городов в Луганской и Донецкой областях. Оккупанты пытаются окружить украинских военных в зоне ООС.

Россия напала на Украину 24 февраля. 4 апреля — 40-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Славянск Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Генштаб Война России против Украины

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