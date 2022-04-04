Российские оккупанты готовятся к наступлению в направлении Славянска — Генштаб ВСУ 4 апреля, 13:27 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты усиливают позиции на Донбассе (Фото:Stringer/Reuters)

Российские оккупанты готовятся к наступлению в направлении Славянска Донецкой области, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

«Остается высокая вероятность нанесения авиационных и ракетных ударов по гражданским объектам Харькова, идет подготовка к наступлению в направлении Славянска», — отметили в силовом ведомстве.

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Там добавили, что основные усилия противник на донецком и луганском направления сосредоточены в районах населенных пунктов Рубежное и Попасная. Идет также подготовка к наступлению на Северодонецк. Оккупанты также хотят получить полный контроль над Мариуполем.

«Одновременно противник завершает перегруппировку и замену утративших наступательные способности подразделений с целью возобновления активных наступательных действий», — резюмировал в Генштабе.

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29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса».

После этого значительно усилились обстрелы украинских городов в Луганской и Донецкой областях. Оккупанты пытаются окружить украинских военных в зоне ООС.





Россия напала на Украину 24 февраля. 4 апреля — 40-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

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