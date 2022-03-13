Россия формирует новые подразделения для атаки на Украину из-за боевых потерь среди оккупантов — Генштаб ВСУ 13 марта, 08:19 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Вооруженные силы России формируют новые подразделения для атаки на Украину из-за потерь своих солдат.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

«В связи с потерями вооруженные силы Российской Федерации формируют новые подразделения. В частности, командование врага планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты», — отметили там.

В Генштабе добавили, что эта бригада дислоцируется в Петропавловск-Камчатском, Тихоокеанский флот.

По данным Генштаба ВСУ, за 16 дней полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 12 тыс. человек (вероятно, речь об убитых и раненых).

В управлении ООН по правам человека сообщили, что по состоянию на 9 марта в Украине погибли 549 мирных жителей, 957 были ранены.

В то же время министр обороны Алексей Резников 10 марта заявил, что российские оккупанты убили больше гражданских, чем погибло украинских военных изо всех структур сектора обороны. Только по данным горсовета Мариуполя, с начала полномасштабной войны погибли 1582 мирных жителя города.





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