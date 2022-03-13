Россия формирует новые подразделения для атаки на Украину из-за боевых потерь среди оккупантов — Генштаб ВСУ

13 марта, 08:19
Цей матеріал також доступний українською
Украинские военные уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинские военные уничтожают технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)

Вооруженные силы России формируют новые подразделения для атаки на Украину из-за потерь своих солдат.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

«В связи с потерями вооруженные силы Российской Федерации формируют новые подразделения. В частности, командование врага планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты», — отметили там.

Читайте также:
Российские оккупанты стремительно теряют свою военную технику в Украине — CNN

В Генштабе добавили, что эта бригада дислоцируется в Петропавловск-Камчатском, Тихоокеанский флот.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/271292168517202

По данным Генштаба ВСУ, за 16 дней полномасштабной войны против Украины Россия потеряла более 12 тыс. человек (вероятно, речь об убитых и раненых).

В управлении ООН по правам человека сообщили, что по состоянию на 9 марта в Украине погибли 549 мирных жителей, 957 были ранены.

Читайте также:
«Надеюсь, нас отправят домой». СБУ обнародовала перехват разговора российских оккупантов, которые пытались атаковать Киев

В то же время министр обороны Алексей Резников 10 марта заявил, что российские оккупанты убили больше гражданских, чем погибло украинских военных изо всех структур сектора обороны. Только по данным горсовета Мариуполя, с начала полномасштабной войны погибли 1582 мирных жителя города.


Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российские войска Генштаб Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ