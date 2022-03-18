Российские оккупанты нанесли удар по жилому кварталу в Подольском районе Киева — мэрия 18 марта, 08:42 Цей матеріал також доступний українською Россия снова атаковала Киев (иллюстративное фото) (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Российские оккупанты обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева.

Об этом сообщили в Киевской горгосадминистрации.

На месте уже работают спасатели и медики.

Характер, количество повреждений жилых домов и количество пострадавших уточняется.

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Советник главы МВД Антон Геращенко уточнил, что удар был нанесен по Виноградарю.

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