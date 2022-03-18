Российские оккупанты нанесли удар по жилому кварталу в Подольском районе Киева — мэрия
Россия снова атаковала Киев (иллюстративное фото) (Фото:Gleb Garanich/Reuters)
Российские оккупанты обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева.
Об этом сообщили в Киевской горгосадминистрации.
На месте уже работают спасатели и медики.
Характер, количество повреждений жилых домов и количество пострадавших уточняется.
Советник главы МВД Антон Геращенко уточнил, что удар был нанесен по Виноградарю.
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