Российские оккупанты нанесли удар по жилому кварталу в Подольском районе Киева — мэрия

18 марта, 08:42
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Россия снова атаковала Киев (иллюстративное фото) (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Россия снова атаковала Киев (иллюстративное фото) (Фото:Gleb Garanich/Reuters)

Российские оккупанты обстреляли жилой квартал в Подольском районе Киева.

Об этом сообщили в Киевской горгосадминистрации.

На месте уже работают спасатели и медики.

Характер, количество повреждений жилых домов и количество пострадавших уточняется.

Видео дня

Советник главы МВД Антон Геращенко уточнил, что удар был нанесен по Виноградарю.

https://www.youtube.com/embed/r3o-hHForho
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Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Киев Война России против Украины

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