Атаки вторую ночь подряд. Россия снова нанесла ракетный удар по Одессе — ОВА

4 апреля, 08:08
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Вчера ночью оккупанты повредили нефтебазу (иллюстративное фото) (Фото:НВ)

Вчера ночью оккупанты повредили нефтебазу (иллюстративное фото) (Фото:НВ)

Российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Одессе.

Война России против Украины — главные события 4 апреля

Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Одесса. Ночью был нанесен рашистский ракетный удар по одному из объектов. Последующая информация в дальнейшем уточняется», — написал он в своем Facebook.

Видео дня
https://www.facebook.com/sergey.bratchuk/posts/2312951078846781

В эфире телемарафона он добавил, что несколько ракет прилетели в один из районов города и попали в один из объектов. Другие детали не уточняются.

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Прошлой ночью России также нанесла ракетные удары по городу. В результате были повреждены нефтехранилище и нефтеперерабатывающий завод, никто не пострадал. Удары производились крылатыми ракетами морского базирования.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Одесса Война России против Украины

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