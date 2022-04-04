Атаки вторую ночь подряд. Россия снова нанесла ракетный удар по Одессе — ОВА 4 апреля, 08:08 Цей матеріал також доступний українською Вчера ночью оккупанты повредили нефтебазу (иллюстративное фото) (Фото:НВ)

Российские оккупанты снова нанесли ракетный удар по Одессе.

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Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

«Одесса. Ночью был нанесен рашистский ракетный удар по одному из объектов. Последующая информация в дальнейшем уточняется», — написал он в своем Facebook.

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В эфире телемарафона он добавил, что несколько ракет прилетели в один из районов города и попали в один из объектов. Другие детали не уточняются.

Прошлой ночью России также нанесла ракетные удары по городу. В результате были повреждены нефтехранилище и нефтеперерабатывающий завод, никто не пострадал. Удары производились крылатыми ракетами морского базирования.

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