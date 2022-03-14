В результате авиаударов по Ахтырке погибли трое мирных жителей — мэр 14 марта, 09:48 Цей матеріал також доступний українською Ахтырку Сумской области начали бомбить с 28 февраля (Фото:Ирина Рыбакова/Press Service of Ukrainian ground forces/Handout/Reuters)

В результате авиаударов по Ахтырке Сумской области три человека погибли.

Об этом сообщил городской голова территориальной громады Павел Кузьменко.

«В Ахтырке сегодня была авиабомбардировка. И она была по жилому сектору, частным домам. Погибли по меньшей мере трое мирных граждан», — сказал он.

По словам Кузьменко, поиски людей продолжаются.

Российский оккупанты начали обстреливать Ахтырку с первых дней полномасштабного вторжения России.

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В 5 утра 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины. Ранее российское правительство многократно заявляло, что не будет нападать на Украину, при этом месяцами стягивало войска и технику к украинским границам.

14 марта — 19-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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