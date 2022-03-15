Новые атаки на Киев: погибли два человека, снаряды оккупантов попали в две многоэтажки в Святошинском районе
В результате атаки на Киев погибли два человека (Фото:ГСЧС)
Во время новых ударов российских оккупантов по Киеву утром 15 марта снаряды попали в две многоэтажки в Святошинском районе украинской столицы.
По данным спасателей, атака произошла с 4.22 и до 5.51 утра.
В результате попадания снарядов начался пожар в 16-этажном доме, огонь охватил все этажи здания.
В ГСЧС также уточнили, что на месте пожара обнаружили тела двух погибших, 35 спасены. Один человек в больнице.
Ранее сообщалось, что снаряды попали в десятиэтажный дом в Подольском районе и двухэтажный дом в районе Осокорков.
В Киеве взрывной волной также поврежден фасад здания станции Лукьяновская и служебные помещения.
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