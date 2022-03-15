Новые атаки на Киев: погибли два человека, снаряды оккупантов попали в две многоэтажки в Святошинском районе

15 марта, 08:38
Цей матеріал також доступний українською
В результате атаки на Киев погибли два человека (Фото:ГСЧС)

В результате атаки на Киев погибли два человека (Фото:ГСЧС)

Во время новых ударов российских оккупантов по Киеву утром 15 марта снаряды попали в две многоэтажки в Святошинском районе украинской столицы.

По данным спасателей, атака произошла с 4.22 и до 5.51 утра.

В результате попадания снарядов начался пожар в 16-этажном доме, огонь охватил все этажи здания.

В ГСЧС также уточнили, что на месте пожара обнаружили тела двух погибших, 35 спасены. Один человек в больнице.

Ранее сообщалось, что снаряды попали в десятиэтажный дом в Подольском районе и двухэтажный дом в районе Осокорков.

Слушайте подкаст на эту тему
Читайте также:
Обзор ведущих западных СМИ. Что ждет Киев, юг и восток Украины

В Киеве взрывной волной также поврежден фасад здания станции Лукьяновская и служебные помещения.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев ГСЧС Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ