Украинские военные сбили три крылатые ракеты оккупантов над Запорожьем 7 апреля, 10:56 Цей матеріал також доступний українською Украинские системы ПВО сбили три ракеты (иллюстративное фото) (Фото:Воздушное командование Восток)

В ночь на 7 апреля над Запорожьем украинские военные сбили три крылатые ракеты российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

«Этой ночью хорошо поработали ПВО Сил обороны Запорожского края. По предварительной информации, они уничтожили три крылатые ракеты над городом… Утро мы с вами встретили без жертв и повреждений», — написал он в Telegram.

Видео дня

Также за минувшие сутки наземные Силы обороны Запорожского края уничтожили 12 оккупантов, танк, четыре боевых бронированных машин, реактивную систему залпового огня и автомобиль.

Россия напала на Украину 24 февраля. 7 апреля — 43-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.