«Неблагоприятная обстановка для противника». Оккупанты пытаются окружить украинских военных в зоне ООС — Арестович

7 апреля, 12:43
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Оккупанты обстреливают города Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Оккупанты обстреливают города Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты пытаются окружить украинских военных в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе, но обстановка для противника неблагоприятная.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге.

По его словам, самые тяжелые бои идут в районе Северодонецка, Попасной. Там украинские военные идут в контратаку и останавливают врага.

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Противник также развивает наступление от Изюма на юг в направлении Краматорска и Славянска и пытается атаковать по линии Угледар — Марьинка.

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«Это попытка окружить наши войска, но я думают, что попытка окажется напрасной, слишком неблагоприятная обстановка там для противника, хотя легко не будет», — резюмировал Арестович.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/5693761407319801

29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса».

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После этого значительно усилились обстрелы украинских городов в Луганской и Донецкой областях. Оккупанты пытаются окружить украинских военных в зоне ООС.

Россия напала на Украину 24 февраля. 7 апреля — 43-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Донбасс Алексей Арестович Война России против Украины

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