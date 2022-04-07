«Неблагоприятная обстановка для противника». Оккупанты пытаются окружить украинских военных в зоне ООС — Арестович 7 апреля, 12:43 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреливают города Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Российские оккупанты пытаются окружить украинских военных в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе, но обстановка для противника неблагоприятная.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович на брифинге.

По его словам, самые тяжелые бои идут в районе Северодонецка, Попасной. Там украинские военные идут в контратаку и останавливают врага.

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Противник также развивает наступление от Изюма на юг в направлении Краматорска и Славянска и пытается атаковать по линии Угледар — Марьинка.

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«Это попытка окружить наши войска, но я думают, что попытка окажется напрасной, слишком неблагоприятная обстановка там для противника, хотя легко не будет», — резюмировал Арестович.

29 марта министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что основные задачи первого этапа «специальной военной операции» выполнены, поэтому ВС РФ сосредоточит усилия на «освобождении Донбасса».

После этого значительно усилились обстрелы украинских городов в Луганской и Донецкой областях. Оккупанты пытаются окружить украинских военных в зоне ООС.

Россия напала на Украину 24 февраля. 7 апреля — 43-й день полномасштабной войны с Россией. Войска оккупантов пытались наступать с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация сохраняется в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе. Более месяца Россия обстреливала Киев и окрестности столицы, полностью уничтожив ряд населенных пунктов.

На данный момент оккупанты пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины. Они стягивают свои войска для наступления на Донбасс.



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